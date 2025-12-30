Belarus verleent opnieuw gevangenen gratie

MINSK (ANP/RTR) - Belarus verleent 22 gevangenen gratie, meldt staatspersbureau Belta. Volgens het kantoor van president Aleksandr Loekasjenko gaat het om vijftien vrouwen en zeven mannen, die "in het belang van hun families" worden vrijgelaten. Twintig van hen zouden politieke gevangenen zijn.

Eerder deze maand liet Belarus na overleg met de VS meer dan honderd politieke gevangenen vrij, onder wie oppositieleider Maria Kolesnikova en Ales Bjaljazki, een Belarussische activist die in 2022 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg uitgereikt. In tred met de gratieverleningen heffen de VS sancties op die het land had ingesteld tegen Belarus, zoals op de voor mest belangrijke grondstof kalium.

In Belarus zitten nog altijd honderden mensen vast op politieke gronden. Mensenrechtenorganisaties en critici zijn daarom cynisch over de gratieverleningen. Zo waarschuwde Nobelprijswinnaar Bjaljazki dat Loekasjenko "met één hand" mensen vrijlaat, maar "met zijn andere hand" tegelijkertijd mensen oppakt.