Indonesië wil met korting op energie en reizen economie aanjagen

JAKARTA (ANP/RTR) - Miljoenen Indonesiërs krijgen binnenkort een korting van 50 procent op hun energierekening. Ook wil het Zuidoost-Aziatische land armere inwoners helpen met gratis eten en subsidies. De ingrepen zijn bedoeld om de economische groei van het land aan te jagen, maakte het Coördinerend Ministerie voor Economische Zaken bekend.

Jakarta wil ook het toerisme stimuleren voor extra groei. Daarvoor werkt de regering aan kortingen voor vlieg-, trein- en bootreizen gedurende de schoolvakantiemaanden. Ook gaat de tol omlaag voor circa 110 miljoen weggebruikers.

De regering van Prabowo Subianto wil de Indonesische economie tegen het einde van zijn regeertermijn met 8 procent laten groeien op jaarbasis. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de grootste economie van Zuidoost-Azië met net geen 4,9 procent, wat voor Indonesië de zwakste toename was van de afgelopen drie jaar.

Voedselsteun

De energiekorting is bedoeld voor zo'n 79 miljoen huishoudens in het ruim 280 miljoen inwoners tellende land. De extra voedselsteun moet ruim 18 miljoen mensen bereiken. Voor werknemers die minder dan 3,5 miljoen roepia (190 euro) per maand verdienen komt er extra inkomenssteun. De precieze maatregelen worden begin juni bekend.

Het idee erachter is dat Indonesiërs zo meer geld overhouden om uit te geven. Consumptie is in Indonesië goed voor de helft van de omvang van de economie.