Wielerploeg Visma zonder niet fitte Laporte naar Tour de France

PARIJS (ANP) - Wielerploeg Visma - Lease a Bike moet voor de Tour de France op zoek naar een vervanger voor Christophe Laporte. De Franse wielrenner kampt met het cytomegalovirus en reed dit jaar nog geen wedstrijd. Laporte geldt als een belangrijke helper voor Jonas Vingegaard, de Deen van Visma die de Tour al twee keer won.

"Helaas is hij er al een tijdje uit. Hij heeft al het hele voorjaar gemist en zal niet fit zijn voor de Tour", zei ploegleider Grischa Niermann in een interview met de Franse sportkrant L'Équipe. "We hopen dat hij weer in vorm komt en zo snel mogelijk kan trainen. Maar op dit moment is hij nog niet 100 procent."

Laporte kreeg de klachten in januari, kort voordat hij met de ploeg op trainingskamp zou gaan. Het cytomegalovirus kan onder meer leiden tot vermoeidheidsklachten, vergelijkbaar met de ziekte van Pfeiffer. Laporte (32) nam tot nu toe tien keer deel aan de Tour.