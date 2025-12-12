ECONOMIE
Industrie blij met 'gedegen en alomvattend' rapport Wennink

Economie
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 9:47
DEN HAAG (ANP) - Ondernemers in de technologische industrie "verwelkomen de zeer gedegen en alomvattende" aanbevelingen van voormalig ASML-topman Peter Wennink over de toekomstige welvaart van Nederland. "Nu is het zaak voor de formerende partijen om dit rapport volledig te omarmen en straks met een nieuwe kabinetsploeg aan de slag te gaan, zodat we die investeringen publiek-privaat voor elkaar krijgen", zegt voorzitter Theo Henrar van branchevereniging FME.
Volgens het rapport zijn forse investeringen nodig, van 151 miljard tot 187 miljard euro extra tot 2035. "Het gaat niet om incidentele regelingen of subsidies, maar om het versterken van de fundamenten van ons verdienvermogen. De technologische industrie staat klaar om te investeren en vorm te geven aan de economie van morgen, maar dan moeten de randvoorwaarden wel op orde zijn", aldus Henrar.
Wennink noemt als randvoorwaarden snellere vergunningverlening, uitbreiding van het stroomnet en lagere energiekosten. Dat zijn allemaal zaken die ook voor de industrie belangrijk zijn.
