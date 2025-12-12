ECONOMIE
Brabantse CdK veroordeelt intimideren en benaderen Statenleden

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 9:58
DEN BOSCH (ANP) - "Het thuis benaderen en intimideren van volksvertegenwoordigers is volstrekt onacceptabel en ontoelaatbaar." De Brabantse commissaris van de Koning Ina Adema veroordeelde vrijdagochtend de actie van de radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), die donderdag deurwaarders met een aangetekende brief langsstuurde bij Statenleden van de coalitiepartijen.
De boodschap van die brief was dat provinciale politici goed moesten nadenken over het besluit dat ze vrijdag nemen over de nieuwe Brabantse stikstofaanpak. Adema wijst die FDF-actie af. "Wij moeten zonder last, dus in alle vrijheid ons werk kunnen doen. Ook bij soms moeilijke en impactvolle besluiten."
Toen FDF-voorman Mark van den Oever begon met inspreken, verlieten veel Statenleden de vergaderzaal. "Ze hadden de kans om gewoon met ons in gesprek te gaan. Maar het recht daarop hebben ze nu verspeeld", aldus Jade van der Linden (GroenLinks).
