Industrie roept kabinet op in EU-verband met VS te onderhandelen

ZOETERMEER (ANP) - De technologische industrie roept het kabinet op zich in EU-verband sterk te maken voor onderhandelingen met de Verenigde Staten om zo de importheffingen van tafel te krijgen. "Het is tegelijkertijd van belang dat de EU een antwoord geeft op deze maatregelen. Deze reactie moet proportioneel en gericht zijn, om onnodige escalatie te voorkomen", stelt ondernemersorganisatie FME, waarbij meer dan 2000 bedrijven zijn aangesloten.

FME is verontrust over de tarieven die president Donald Trump heeft aangekondigd. De VS zijn niet alleen een belangrijke exportbestemming, een handelsoorlog tussen de EU en de VS zou volgens de sector ook alleen maar tot verliezers leiden.

De impact probeert FME nog in kaart te brengen. De organisatie wijst erop dat machines met een exportwaarde van 8,5 miljard euro in 2023 het belangrijkste exportproduct naar de VS waren. Ook hebben bedrijven soms vestigingen in de VS, waardoor zij geraakt kunnen worden als zij onderdelen van buiten de VS halen.