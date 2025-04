Rabobank-econoom: VS vragen EU mogelijk om heffingen op China

UTRECHT (ANP) - Economen van Rabobank vrezen een verdere escalatie van de handelsoorlog nu China met een stevige vergelding is gekomen voor de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Econoom Hugo Erken van de bank houdt inmiddels ook rekening met een scenario waarin de VS straks aan Europa vragen of zij ook handelstarieven willen opleggen aan China.

"Iedereen houdt zich bezig met waarom Trump dit allemaal doet", aldus Erken. "Het kan zo zijn dat de Amerikanen dit als eerste steen in de vijver hebben gegooid om de onderhandelingsmacht op te drijven en dat ze op een gegeven moment proberen om landen aan hun zijde te krijgen om ook tarieven op China te heffen."

China kondigde vrijdag extra invoerheffingen van 34 procent aan op Amerikaanse goederen, in reactie op de laatste heffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd. Vanuit Europa verwacht Erken ook nog een "proportionele reactie" op de Amerikaanse heffingen die aan het blok zijn opgelegd.