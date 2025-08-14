ECONOMIE
Industrieconcern Thyssenkrupp verlaagt winst- en omzetverwachting

Economie
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 7:41
anp140825046 1
ESSEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse industrieconcern Thyssenkrupp heeft zijn winst- en omzetverwachting voor dit jaar verlaagd, na de publicatie van een fors verlies in het afgelopen kwartaal. Dat was het gevolg van een zwakke vraag en dalende prijzen, maakte het concern bekend. Thyssenkrupp is een belangrijke staalleverancier aan Duitse autofabrikanten. Het concern maakt ook onder meer maritieme systemen en groene technologieën.
Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar met 5 tot 7 procent daalt. De operationele winst komt naar verwachting aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 600 miljoen tot 1 miljard euro uit. In het afgelopen kwartaal liep het nettoverlies op tot 278 miljoen euro, vergeleken met 54 miljoen euro een jaar eerder.
"Het afgelopen kwartaal werd gekenmerkt door enorme macro-economische onzekerheid. We voelen de zwakke marktomstandigheden in belangrijke sectoren zoals de auto-, machinebouw- en bouwindustrie duidelijk", zegt topman Miguel López in een toelichting.
