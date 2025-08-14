HelloFresh richt zich minder op groei en ziet omzet dalen

BERLIJN (ANP) - HelloFresh heeft in het afgelopen kwartaal een lagere omzet behaald. Volgens de Duitse aanbieder van maaltijdboxen en kant-en-klaarmaaltijden was dat het gevolg van beleid, waarbij het bedrijf minder uitgeeft aan marketing en het binnenhalen van nieuwe klanten. In plaats daarvan richt HelloFresh zich meer op het bedienen van doelgroepen waaraan meer kan worden verdiend.

Het ook in Nederland actieve bedrijf leverde in het tweede kwartaal aanzienlijk minder maaltijden en verspakketten af bij klanten. Dat leidde tot een omzetdaling van bijna 13 procent. Per euro omzet hield het bedrijf wel meer winst over. De winst in april, mei en juni kwam uit op 13,3 miljoen euro, tegenover 8,9 miljoen euro een jaar eerder.

Het beursgenoteerde bedrijf waarschuwt beleggers dat de winst in heel 2025 waarschijnlijk lager uitvalt dan eerder voorspeld. De directie wijt dit aan ongunstige wisselkoersen, waarbij vooral de zwakke dollar in de Verenigde Staten nadelig is.