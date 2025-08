Inflatie eurozone blijft onveranderd op 2 procent

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in juli onveranderd gebleven op 2 procent, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige schatting. De stijging van de consumentenprijzen in het eurogebied blijft daarmee in lijn met de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Economen hadden vooraf gerekend op een afname van de inflatie tot 1,9 procent.

De inflatie komt vooral door prijsstijgingen van voeding, alcohol en tabak. Die werden in juli 3,3 procent duurder, na een stijging van 3,1 procent in juni. Diensten werden vorige maand 3,1 procent duurder, tegen een stijging van 3,3 procent in juni. De energieprijzen namen in juli opnieuw af, maar daalden met 2,5 procent iets minder hard dan in juni (min 2,6 procent).

De kerninflatie in het eurogebied, exclusief de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bleef opnieuw onveranderd op 2,3 procent.

Estland

Binnen de eurozone had Estland opnieuw de hoogste inflatie, met 5,6 procent. Slowakije en Kroatië volgden met 4,5 procent. In Cyprus was die met 0,1 procent het laagst. In Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van het eurogebied, kwam de inflatie uit op respectievelijk 1,8 en 0,9 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder vrijdag dat de Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode in juli is afgekoeld tot 2,5 procent. In juni was dat nog 2,8 procent. De inflatie in Nederland ligt al geruime tijd boven het gemiddelde van de eurozone. Dat komt onder meer door een sterkere prijsstijging van voedingsmiddelen, dranken en tabak in Nederland.