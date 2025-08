Formule 1-coureur Alonso slaat eerste training in Hongarije over

BOEDAPEST (ANP) - Formule 1-coureur Fernando Alonso doet vrijdag niet mee aan de eerste vrije training van de Grote Prijs van Hongarije. Dat meldt zijn team Aston Martin.

"In de dagen na de Grote Prijs van België kampt Alonso met een spierblessure in zijn rug. Omdat hij vanochtend verdergaat met zijn behandeling, heeft hij ervoor gekozen om de eerste vrije training over te slaan. Er wordt later een beslissing genomen over Fernando's deelname aan de tweede vrije training en de rest van het weekend", aldus Aston Martin in een persbericht.

De Braziliaan Felipe Drugovich vervangt Alonso tijdens de eerste vrije training.