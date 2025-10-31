ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inflatie eurozone daalt licht naar 2,1 procent

Economie
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 11:17
anp311025103 1
LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in oktober licht gedaald naar 2,1 procent. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. In september liep de inflatie in het eurogebied nog op tot 2,2 procent, van 2 procent in augustus.
Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De prijzen van voeding, alcohol en tabak stegen in oktober met 2,5 procent. Dat was minder sterk dan de prijsstijging van 3 procent een maand eerder. Diensten werden deze maand 3,4 procent duurder, na een prijsstijging van 3,2 procent in september. De energieprijzen namen opnieuw af en daalden met 1 procent harder dan in september (min 0,4 procent).
De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bleef onveranderd op 2,4 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

44773757_m

Vitamine D slikken? Let op dat je de juiste vorm kiest

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

ANP-88827534

Zo werkt de leercurve van Maslow

generated-image (45)

Dit is de echte reden waarom je aankomt als je ouder wordt

Loading