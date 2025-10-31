Inflatie eurozone daalt licht naar 2,1 procent

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in oktober licht gedaald naar 2,1 procent. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. In september liep de inflatie in het eurogebied nog op tot 2,2 procent, van 2 procent in augustus.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De prijzen van voeding, alcohol en tabak stegen in oktober met 2,5 procent. Dat was minder sterk dan de prijsstijging van 3 procent een maand eerder. Diensten werden deze maand 3,4 procent duurder, na een prijsstijging van 3,2 procent in september. De energieprijzen namen opnieuw af en daalden met 1 procent harder dan in september (min 0,4 procent).

De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bleef onveranderd op 2,4 procent.