VN-mensenrechtenchef hekelt Amerikaanse aanvallen op 'drugsboten'

GENÈVE (ANP) - De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten in de Caribische Zee en Stille Oceaan zijn een schending van de internationale mensenrechtenverdragen, schrijft VN-mensenrechtenchef Volker Türk vrijdag in een persbericht.

"Sinds begin september hebben naar verluidt meer dan zestig mensen het leven gelaten in omstandigheden die ongrond zijn in het internationaal recht", aldus de VN-commissaris. "Deze (Amerikaanse) aanvallen - en de oplopende prijs die mensen daarvoor betalen - zijn onacceptabel", aldus Türk. "De VS moeten dergelijke aanvallen staken en alle noodzakelijke maatregelen treffen om het buitenrechtelijk doden van opvarenden van deze boten tegen te gaan, wat de aantijging tegen hen dan ook moge zijn."

De regering van president Donald Trump zou tegenover het Huis van Afgevaardigden hebben gesteld dat ze opvarenden van vermeende drugsboten niet vooraf hoeven te identificeren, schreef Politico donderdag. Dit tot onvrede van zowel Democratische als Republikeinse wetgevers.