ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-mensenrechtenchef hekelt Amerikaanse aanvallen op 'drugsboten'

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 11:19
anp311025104 1
GENÈVE (ANP) - De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten in de Caribische Zee en Stille Oceaan zijn een schending van de internationale mensenrechtenverdragen, schrijft VN-mensenrechtenchef Volker Türk vrijdag in een persbericht.
"Sinds begin september hebben naar verluidt meer dan zestig mensen het leven gelaten in omstandigheden die ongrond zijn in het internationaal recht", aldus de VN-commissaris. "Deze (Amerikaanse) aanvallen - en de oplopende prijs die mensen daarvoor betalen - zijn onacceptabel", aldus Türk. "De VS moeten dergelijke aanvallen staken en alle noodzakelijke maatregelen treffen om het buitenrechtelijk doden van opvarenden van deze boten tegen te gaan, wat de aantijging tegen hen dan ook moge zijn."
De regering van president Donald Trump zou tegenover het Huis van Afgevaardigden hebben gesteld dat ze opvarenden van vermeende drugsboten niet vooraf hoeven te identificeren, schreef Politico donderdag. Dit tot onvrede van zowel Democratische als Republikeinse wetgevers.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

44773757_m

Vitamine D slikken? Let op dat je de juiste vorm kiest

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

ANP-88827534

Zo werkt de leercurve van Maslow

generated-image (45)

Dit is de echte reden waarom je aankomt als je ouder wordt

Loading