Inflatie eurozone daalt tot 2,8 procent in juni

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in juni gedaald naar 2,8 procent op jaarbasis door een kleinere stijging van de energieprijzen. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming.

In mei stegen de consumentenprijzen in het eurogebied nog met 3,2 procent, na een stijging van 3 procent in april en van 2,6 procent in maart. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie slechts 1,9 procent. Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, liepen de olie- en gasprijzen in de eerste maanden van het conflict hard op en die hogere energieprijzen stuwden de inflatie.

Energie werd in juni 8,7 procent duurder, na een prijsstijging van 10,8 procent in mei. Diensten werden 3,2 procent duurder, na een prijsstijging van 3,5 procent een maand eerder. De prijzen van voeding, alcohol en tabak stegen met 1,6 procent, na een stijging van 1,9 procent in mei.