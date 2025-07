Inflatie eurozone loopt iets op tot 2 procent

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in juni iets opgelopen tot 2 procent op jaarbasis, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige schatting. In mei werd het dagelijks leven in de eurozone nog 1,9 procent duurder. De stijging van de consumentenprijzen in het eurogebied ligt daarmee in lijn met de doelstelling van 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB).

De inflatie komt vooral door prijsstijgingen in de dienstensector. Diensten werden vorige maand 3,3 procent duurder, tegen een stijging van 3,2 procent in mei. De prijsstijging van voeding, alcohol en tabak viel met 3,1 procent iets lager uit dan de 3,2 procent een maand eerder. De energieprijzen namen in juni opnieuw af, maar daalden met 2,7 procent minder hard dan in mei (min 3,6 procent).

De kerninflatie in het eurogebied, exclusief de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bleef onveranderd op 2,3 procent.