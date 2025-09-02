ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inflatie eurozone loopt licht op tot 2,1 procent

Economie
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 11:28
anp020925104 1
LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in augustus licht opgelopen tot 2,1 procent, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige schatting. De stijging van de consumentenprijzen in het eurogebied ligt daarmee weer iets boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2 procent. In juli en juni voldeed de inflatie wel aan die doelstelling. Economen hadden eveneens gerekend op een iets hogere inflatie van 2,1 procent in augustus.
De inflatie komt vooral door prijsstijgingen van voeding, alcohol en tabak. Die werden in augustus 3,2 procent duurder, na een stijging van 3,3 procent in juli. Diensten werden vorige maand 3,1 procent duurder, tegen een stijging van 3,2 procent in juli. De energieprijzen namen in augustus opnieuw af, maar daalden met 1,9 procent minder hard dan in juli (min 2,4 procent).
De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bleef voor de vierde maand op rij onveranderd op 2,3 procent.
Vorig artikel

KPN en Vodafone verhogen prijzen mobiel abonnement

Volgend artikel

Niemand heeft het gezien, maar de Milka-repen zijn 10 gram kleiner geworden (en een stuk duurder)

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

gandr-collage (3)

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

ANP-506889406 (1)

Eva Jinek: 'zonder make-up had ik geen TV-carrière!’

ANP-534663067

Azie bouwt onder leiding van Xi alliantie tegen Donald Trump

ANP-517698316

Hoe kan het dat vechthonden niet verboden zijn?

anp010925126 1

Sneu: Van Vroonhoven wil niet door in politiek na daling op NSC-lijst