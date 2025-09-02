Inflatie eurozone loopt licht op tot 2,1 procent

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in augustus licht opgelopen tot 2,1 procent, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat in een voorlopige schatting. De stijging van de consumentenprijzen in het eurogebied ligt daarmee weer iets boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2 procent. In juli en juni voldeed de inflatie wel aan die doelstelling. Economen hadden eveneens gerekend op een iets hogere inflatie van 2,1 procent in augustus.

De inflatie komt vooral door prijsstijgingen van voeding, alcohol en tabak. Die werden in augustus 3,2 procent duurder, na een stijging van 3,3 procent in juli. Diensten werden vorige maand 3,1 procent duurder, tegen een stijging van 3,2 procent in juli. De energieprijzen namen in augustus opnieuw af, maar daalden met 1,9 procent minder hard dan in juli (min 2,4 procent).

De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bleef voor de vierde maand op rij onveranderd op 2,3 procent.