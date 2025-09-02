KPN en Vodafone verhogen prijzen mobiel abonnement

DEN HAAG (ANP) - Bellen en mobiel internetten wordt voor veel mensen weer duurder in oktober. Telecombedrijven KPN en Vodafone kondigen aan dat ze de prijzen voor mobiele abonnementen volgende maand verhogen om hun gestegen kosten te compenseren.

De correctie voor de inflatie verschilt wel bij de twee providers. KPN verhoogt de prijzen met 3,6 procent. Bij Vodafone gaat het om 3,3 procent. Dat komt omdat ze verschillende meetperiodes voor de gemiddelde prijsstijging gebruiken. KPN kijkt naar inflatie tussen juli vorig jaar en eind juni 2025, terwijl Vodafone de stijging van het prijspeil in het kalenderjaar 2024 neemt.

De prijzen gaan omhoog bij alle klanten met een abonnement dat voor 1 juli werd afgesloten. De twee telecombedrijven hebben de inflatiecorrectie opgenomen in hun algemene voorwaarden, waardoor de prijsverhoging geen geldige reden is om een abonnement kosteloos op te zeggen.