Niemand heeft het gezien, maar de Milka-repen zijn 10 gram kleiner geworden (en een stuk duurder)

Een stukje krimpflatie van de ergste soort: Milka heeft het gewicht van een chocoladereep verminderd van 100 naar 90 gram. En bovendien het lettertype van de vermelding op de verpakking verkleind, zodat bijna niemand het ziet. De prijs is daarnaast ook nog eens met 50 procent gestegen. Reden voor een aanklacht in Duitsland.

Mondelez, het moederbedrijf dat bijvoorbeeld ook Oreo en Toblerone maakt, reageerde eerder al op de aantijgingen: "In deze moeilijke omstandigheden zijn we genoodzaakt verschillende maatregelen te nemen. We hebben besloten om het gewicht van sommige Milkarepen aan te passen om concurrerend te blijven en geen concessies te doen aan smaak en kwaliteit van onze chocolade", aldus het Amerikaanse bedrijf, dat vorig jaar een miljardenwinst noteerde.

De Duitse consumentenwaakhond Verbraucherzentrale, is het daar niet mee eens. "Wij roepen de wetgever op om eindelijk bindende regels op te stellen voor krimpende verpakkingsinhoud”, zegt Armin Valet van de waakhond. In de zes maanden na de krimp van een product zou er een waarschuwing op de verpakking moeten staan.

Mondelez is bovendien berucht om zijn krimpflatie. "In de afgelopen jaren hebben we honderden klachten ontvangen over de trucs van deze voedingsmiddelenproducent. Milka-producten zijn al meerdere keren uitgeroepen tot meest misleidende product van de maand."

In Nederland gebeurde hetzelfde als in Duitsland. Een Milka-reep van 90 gram kost nu 1,49, terwijl je vorig jaar oktober nog 0,99 euro voor 100 gram chocolade betaalde.