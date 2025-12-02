Inflatie eurozone stijgt licht naar 2,2 procent

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in november licht gestegen naar 2,2 procent. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming. In oktober nam de inflatie in het eurogebied nog af tot 2,1 procent, van 2,2 procent in september.

De inflatie viel iets hoger uit dan verwacht. Economen hadden gerekend op een onveranderd inflatiecijfer. De prijzen van voeding, alcohol en tabak stegen in november met 2,5 procent. Dat was even sterk als een maand eerder. Diensten werden vorige maand 3,5 procent duurder, na een prijsstijging van 3,4 procent in oktober. De energieprijzen namen opnieuw af, maar daalden met 0,5 procent minder hard dan in oktober (min 0,9 procent).

De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bleef voor de derde maand op rij onveranderd op 2,4 procent.