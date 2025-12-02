ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel evenaart Belgisch formatierecord van 541 dagen

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 11:23
anp021225092 1
BRUSSEL (ANP/BELGA) - In Brussel wordt al 541 dagen onderhandeld over een nieuwe regering en evenaart daarmee het Belgische formatierecord. De Belgische hoofdstad valt onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de coalitieonderhandelingen daar zitten muurvast.
België zette in 2011 het wereldrecord door 541 dagen te doen over het formeren van een nationaal kabinet onder premier Elio Di Rupo.
Brussel wacht sinds 9 juni 2024 op een nieuwe regering. Daarvoor moet een kabinet worden gevormd tussen de Nederlandstalige en Franstalige coalitie. In beide coalities zit echter een partij die een partij uit de andere coalitie uitsluit. Dat leidt al anderhalf jaar tot een impasse.
Zolang er geen regering is, kan er geen begroting worden gemaakt en mag het dagelijks bestuur veel minder geld uitgeven. Daardoor zijn veel lokale subsidies, festivals en onderhoudswerken stopgezet. Ongeveer vijfhonderd Brusselaars demonstreerden daar maandag tegen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-505649620 (1)

Ben je een beetje lui? Daar kun je eigenlijk niks aan doen

ANP-543581265

Geïsoleerde president: hoe Trump zich steeds verder van de werkelijkheid afsluit

68582198_m

Wilde chimpansees drinken dagelijks het equivalent van ruim twee glazen alcohol

ANP-440066543

5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

254918824_m

Zo voorkom je een winterdip (en nee, het is niet “gewoon even doorzetten”)

Loading