Brussel evenaart Belgisch formatierecord van 541 dagen

BRUSSEL (ANP/BELGA) - In Brussel wordt al 541 dagen onderhandeld over een nieuwe regering en evenaart daarmee het Belgische formatierecord. De Belgische hoofdstad valt onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de coalitieonderhandelingen daar zitten muurvast.

België zette in 2011 het wereldrecord door 541 dagen te doen over het formeren van een nationaal kabinet onder premier Elio Di Rupo.

Brussel wacht sinds 9 juni 2024 op een nieuwe regering. Daarvoor moet een kabinet worden gevormd tussen de Nederlandstalige en Franstalige coalitie. In beide coalities zit echter een partij die een partij uit de andere coalitie uitsluit. Dat leidt al anderhalf jaar tot een impasse.

Zolang er geen regering is, kan er geen begroting worden gemaakt en mag het dagelijks bestuur veel minder geld uitgeven. Daardoor zijn veel lokale subsidies, festivals en onderhoudswerken stopgezet. Ongeveer vijfhonderd Brusselaars demonstreerden daar maandag tegen.