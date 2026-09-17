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Inflatie eurozone valt lager uit op 3,2 procent na bijstelling

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 11:26
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LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in augustus uitgekomen op 3,2 procent, meldt Eurostat op basis van definitieve cijfers. De consumentenprijzen in het eurogebied zijn daarmee iets minder hard gestegen dan eerder gemeld.
In een eerdere schatting van het Europese statistiekbureau werd voor augustus uitgegaan van een stijging van de inflatie naar 3,3 procent, van 2,9 procent in juli, door de hogere energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.
Ondanks de lichte neerwaartse bijstelling ligt de inflatie ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt erop dat de prijzen rond de 2 procent stijgen. Afgelopen week verhoogde de ECB de rente in de eurozone voor de tweede keer dit jaar om de inflatie onder controle te krijgen.
De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bedroeg 2,4 procent, tegen 2,5 procent in juli. Dat inflatiecijfer was gelijk aan de eerdere raming.
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