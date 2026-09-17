ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-missie: VS mogelijk achter oorlogsmisdaden in Iran

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 11:33
anp170926135 1
Volg ons op Google Nieuws
GENÈVE (ANP/RTR) - De VN-missie in Iran stelt dat er "redelijke gronden" zijn om aan te nemen dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor dodelijke aanvallen op een school en een sportcomplex afgelopen februari in Iran. Deze daden worden beschouwd als mogelijke oorlogsmisdaden.
VN-experts schrijven in een rapport dat de school duidelijk herkenbaar was als een burgerlocatie en dat ze geen bewijs hebben gevonden dat het pand voor militaire doeleinden werd gebruikt. De missie spreekt van een willekeurige aanval waarbij burgers stierven en schade werd aangericht aan civiele infrastructuur. Volgens Iran vielen er 150 doden.
Er wordt een vergelijkbare conclusie getrokken over een dodelijke aanval op een sportcentrum, waarbij ook woningen en een school werden getroffen. In het rapport staat dat hierbij 22 doden en gewonden vielen. Amerikaanse functionarissen hebben eerder gezegd dat de militaire operaties in Iran in lijn zijn met het oorlogsrecht.
loading

POPULAIR NIEUWS

179093793_m

"Paniek over aflossingsvrije hypotheek is onterecht"

header-kringloopwinkel-2026-1600x900

Kringloopwinkels halen recordomzet en verliezen tóch geld: dit merk je straks aan de kassa

stressed businesswoman holding her head pain having headache work there are people background

Burn-out met 28, na een jaar ontslagen: jongeren hebben het meest te verliezen bij korter ziekengeld

kabinet en coalitie praten verder over beteugelen energiekosten1663555986

Je werkgever betaalt straks bijna 8% premie aan een fonds met €50 miljard: waarom die miljarden niet naar zieke werknemers gaan

187490621_m

Dit zijn straks de grootste economieën ter wereld. China gaat de VS al bijna voorbij

header-repaircafe-buurtbankje-2026-1920x1080

747 Repair Cafés en duizenden bankjes: volgende week kun je je eigen buurt repareren

Loading