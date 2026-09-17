747 Repair Cafés en duizenden bankjes: volgende week kun je je eigen buurt repareren

Van 24 tot en met 30 september is het Week tegen Eenzaamheid, en dat valt samen met een stille groeispurt van de buurtkring. Nederland telde eind vorig jaar 747 Repair Cafés en ruim vierduizend BuurtBankjes. Wie een kapotte broodrooster of lege agenda heeft, kan volgende week in de eigen straat terecht.

De reparatiekring groeit hard

Eind december 2025 stonden er 747 Repair Cafés in Nederland, tegen 688 een jaar eerder: 59 nieuwe locaties in twaalf maanden. Wereldwijd gaat het om 3.826 vestigingen in meer dan vijftig landen. Een groep telt gemiddeld vijftien vrijwilligers en repareert per bijeenkomst zo'n 25 voorwerpen, waarvan er gemiddeld achttien daadwerkelijk weer werken. Dat is een slagingskans van ruim zeventig procent — hoger dan de meeste mensen verwachten van een gratis zaterdagochtend met een schroevendraaier.

De milieuwinst is navenant: de internationale beweging voorkwam vorig jaar ruim 826.000 kilo afval. Per gerepareerd voorwerp scheelt dat naar schatting tot 24 kilo CO₂, de rekensom van een Britse onderzoeker die de beweging zelf aanhoudt.

Het bankje als infrastructuur

Naast de reparatiekring groeit de sociale variant. Eind 2025 stonden er 4.023 BuurtBankjes in Nederland, 1.400 meer dan het jaar ervoor, met ruim 1.400 activiteiten eromheen: koffiemomenten, buffetten, spelletjesmiddagen, ruilbankjes. Bijna de helft van de bevolking voelt zich weleens eenzaam. Van de ondervraagde bankjesbewoners zei 45 procent zich minder alleen te voelen sinds het bankje er staat — een bescheiden onderzoek onder 68 mensen, dus geen hard bewijs, wel een consistent signaal.

Waarom die twee kringen bij elkaar horen

Een Repair Café is in de praktijk zelden alleen een werkplaats. Vrijwilligers noemen het versterken van contacten in de buurt vaak als motief, en de wachttijd bij de soldeerbout is precies lang genoeg voor een gesprek. Duurzaamheid en gezelschap komen hier in één beweging binnen. Ook kringloopwinkels haken aan: tientallen vestigingen hebben een eigen reparatiepunt of werken samen met een Repair Café.

Zo doe je mee, deze week nog

Zoek de dichtstbijzijnde locatie op. Repair Cafés zijn meestal één keer per maand open, dus check de datum voordat je met een wasmachineonderdeel op de stoep staat.

Neem het apparaat mee, niet het probleem. Breng het snoer, de accu, de handleiding en waar mogelijk het onderdeelnummer mee. Dat verdubbelt de kans op succes.

Reken op meehelpen, niet op afgeven. Je repareert samen met een vrijwilliger; het is geen gratis servicedienst.

Zet een stoel of bankje buiten. Een uur op de stoep met een thermoskan is de laagste drempel in het rijtje, en levert volgens de deelnemers vaker nieuw contact op dan een georganiseerde activiteit.

De landelijke opening van de week is op 23 september. Wat er daarna van blijft hangen, hangt vooral af van wie zijn voordeur openzet.

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