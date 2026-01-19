Inflatie eurozone zakt onder ECB-doelstelling van 2 procent

De inflatie in de eurozone is in december afgenomen tot 1,9 procent, meldt Eurostat. De stijging van de consumentenprijzen in het eurogebied ligt daarmee iets lager dan de 2 procent die het Europese statistiekbureau eerder deze maand bekendmaakte. De inflatie is daarmee voor het eerst sinds mei vorig jaar weer gezakt tot onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2 procent.

In november bedroeg de inflatie in het eurogebied nog 2,1 procent op jaarbasis. In december 2024 was dat 2,4 procent. De afzwakking van de inflatie komt vooral door lagere energieprijzen. De kerninflatie in het eurogebied, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, kwam uit op 2,3 procent. Dat was gelijk aan het voorlopige cijfer. In de voorgaande drie maanden bleef die stabiel op 2,4 procent.