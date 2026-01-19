ECONOMIE
Tennisser Auger-Aliassime geeft op met kramp bij Australian Open

Sport
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 11:25
anp190126093 1
MELBOURNE (ANP) - De Canadese tennisser Félix Auger-Aliassime is als eerste speler uit de mondiale top 10 uitgeschakeld op de Australian Open. De nummer 8 van de wereldranglijst moest in zijn partij tegen de Portugees Nuno Borges opgeven met kramp. De stand was 2-1 in sets in het voordeel van Borges (3-6 6-4 6-4 0-0).
Auger-Aliassime (25) deed zes keer eerder mee aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij bereikte in 2022 de kwartfinales. De Canadees neemt volgende maand deel aan het ABN AMRO Open, dat vanaf 9 februari in Rotterdam op het programma staat.
