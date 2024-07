Judoka Van Lieshout wijt snelle nederlaag niet aan migraineaanval

PARIJS (ANP) - Zelfs uren na haar mislukte eerste optreden in het olympisch toernooi in Parijs voelde judoka Joanne van Lieshout nog hoofdpijn. Een aanval van migraine overviel de 21-jarige wereldkampioene tijdens het gevecht in de klasse tot 63 kilogram met de Zuid-Koreaanse Kim Jisu in de Arena Champs de Mars. "Ergens halverwege de partij voelde ik het opkomen; hoofdpijn en een tintelend gevoel in mijn tong. Ik heb het heel lang geleden ook een keer gehad, maar dat was niet tijdens een toernooi", vertelde ze aan de verzamelde media.

"Ik denk niet dat het invloed heeft gehad op de partij", zei ze eerlijk. "Ik deed alles goed en was op weg naar de winst, maar ik miste heel even de scherpte twintig seconden voor het einde en maakte een foutje. Daar baal ik ontzettend van. Ik had me dit toernooi heel anders voorgesteld."

Van Lieshout tastte in het duister over de oorzaak van die plotseling opkomende hoofdpijn. "Ik had geen last van spanning en had ook superveel zin in het toernooi. Misschien kom ik er ooit nog eens achter wat het was, maar het kwam niet echt op een lekker moment. Ik heb na afloop even met mijn ogen dicht gelegen om wat minder prikkels binnen te krijgen en de duizeligheid te laten verdwijnen. Nu gaat het wel, hoewel het felle licht niet fijn is."

De Brabantse ging van start als belangrijke gegadigde voor het goud. "Maar het feit dat ik wereldkampioen ben, heeft me totaal niet in de weg gezeten. Ik ben daar niet mee bezig, want in judo is ieder toernooi weer nieuw en begin je vanaf nul. Ik ga nu de komende dagen ervoor zorgen dat ik me wat beter ga voelen, zodat ik zaterdag volle bak kan gaan in de landenwedstrijd. Hopelijk kunnen we daar iets moois neerzetten."