Inflatie kan fors stijgen bij langdurige oorlog Iran, zegt ECB

Economie
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 8:08
bijgewerkt om dinsdag, 03 maart 2026 om 8:31
anp030326054 1
Een langdurige oorlog in het Midden-Oosten zou een aanzienlijke stijging van de inflatie in de eurozone kunnen veroorzaken en de economische groei kunnen afremmen. Dat zegt Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), in een interview met zakenkrant Financial Times.
De oorlog van de Verenigde Staten en Israël met Iran escaleerde maandag verder, zonder dat er een einde in zicht is. Israël viel Libanon aan en Iran zette zijn aanvallen op de Golfstaten voort, waardoor de olieprijzen met meer dan 10 procent stegen. Dinsdag gingen de olieprijzen verder omhoog.
"Een stijging van de energieprijzen drijft de inflatie op, vooral op de korte termijn, en een dergelijk conflict zou negatief zijn voor de economische activiteit", aldus Lane. De omvang van de impact en de gevolgen voor de inflatie op de middellange termijn hangen volgens de ECB-econoom af van de omvang en de duur van het conflict. De centrale bank houdt volgens hem de situatie scherp in de gaten.
