Witkoff hekelt opstelling Iran in onderhandelingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 8:11
anp030326055 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse onderhandelaar Steve Witkoff zegt dat hij perplex stond over hoe Iran de onderhandelingen met de VS begon over het Iraanse nucleaire programma. De Iraanse onderhandelaars hadden het meteen over hun "onvervreemdbare recht om al hun nucleaire brandstof te verrijken", blikte hij terug in een interview met Fox News. De Amerikanen zouden zich vervolgens hebben beroepen op hun "onvervreemdbare recht" om in te grijpen.
Witkoff zei dat hij en zijn medeonderhandelaar Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, zich daarbij realiseerden dat het geen eenvoudig proces zou worden. "We hebben met ze besproken dat ze tien jaar geen uranium zouden verrijken en dat wij dan voor de brandstof zouden betalen", vertelde hij. "En dat werd resoluut afgewezen." Dat liet volgens de onderhandelaar zien dat Iran uranium wilde verrijken voor militaire doeleinden.
Iran heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Witkoff, maar heeft eerder gezegd geen kernwapens te willen.
