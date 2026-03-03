Schade aan Amazon-datacenters gevolg van droneaanvallen

SEATTLE (ANP/RTR) - De schade aan datacenters van Amazon in het Midden-Oosten is het gevolg van droneaanvallen, meldt de clouddivisie van het bedrijf op zijn statuspagina. Twee datacenters in de Verenigde Arabische Emiraten werden "direct geraakt" door drones. In Bahrein zorgde een droneaanval in de buurt van een datacenter voor schade.

De aanvallen van maandag op de faciliteiten in de VAE zijn voor zover bekend de eerste militaire acties die datacenters van een groot Amerikaans techbedrijf verstoren. Amazons cloudtak AWS spreekt van structurele schade, stroomproblemen en in sommige gevallen waterschade door het blussen van brand. Herstel van de clouddiensten in de VAE zal langer duren.