Inflatie loopt verder op tot 2,8 procent in april door Iranoorlog

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven in Nederland is in april 2,8 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie is daarmee verder gestegen ten opzichte van de 2,7 procent in maart.

Door de oorlog in het Midden-Oosten, die in februari begon, zijn de olie- en gasprijzen in april en maart hard gestegen. Economen vrezen dat bij een langdurig conflict in het Midden-Oosten de inflatie verder kan oplopen door hogere energieprijzen. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie nog 2,4 procent.