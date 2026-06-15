Fajah Lourens onherkenbaar: "Ik kan mijn gezicht bijna niet meer bewegen van de botox"

Fajah Lourens, ooit bekend geworden door GTST, komt tegenwoordig vooral in het nieuws vanwege al haar cosmetische behandelingen. Inmiddels is de 44-jarige actrice en fitnessonderneemster vrijwel onherkenbaar.

Ze onderging eerder een ooglidcorrectie en heeft van alles in laten spuiten. Zelf is ze erg tevreden met het resultaat. "Ik vind het zelf heel erg mooi geworden, schat", zegt Lourens in een video op TikTok, terwijl ze probeert te lachen. "Je vindt mijn opgespoten lippen niet mooi? Was je net aan mijn 'cateyes' gewend... Ik kan mijn gezicht bijna niet meer bewegen van de botox."

Een deel van haar volgers noemt haar onherkenbaar. En dan komt de aap uit de mouw. "Hahahahaha nee, natuurlijk herkent niemand mij", aldus Lourens. "Ik zie er ook niet zo uit. Dat de media dit ook weer klakkeloos overneemt." Ze laat weten dat het een grap was en dat ze een TikTok-filter heeft gebruikt. "Ik heb wel een prachtige ooglidcorrectie gedaan waar ik elke dag blijer van wordt", zegt ze nog.

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