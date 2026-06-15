Relatieproblemen? Hanteer de 7-7-7-regel

Voelt je relatie de laatste tijd meer als een gedeelde agenda dan als een liefdesverhaal? Geen ruzie, geen grote problemen, maar ook niet echt die vonk van vroeger? Volgens relatie-experts betekent dat niet automatisch dat de liefde verdwenen is. Soms is er iets veel simpelers aan de hand: jullie maken te weinig bewust tijd voor elkaar.

En daar komt de 7-7-7-regel om de hoek kijken. Klinkt misschien als een TikTok-hype of een spiritueel trucje, maar volgens Steffo Shambo, oprichter van Tantric Academy, draait het juist om iets heel aards: ritme.

De formule is simpel: elke 7 dagen een date, elke 7 weken samen een weekend weg en elke 7 maanden een langere vakantie.

Elke week een mini-reset

“Het leven trekt voortdurend aan je aandacht. Werk, verplichtingen en dagelijkse drukte zuigen ongemerkt energie weg bij je relatie,” zegt Shambo. “De 7-7-7-regel voorkomt dat. Je creëert bewust momenten waarin niet het huishouden of je carrière centraal staan, maar elkaar.”

Volgens Shambo is het wekelijkse moment samen het belangrijkst. Zonder zo’n vast ankerpunt veranderen veel stellen langzaam in huisgenoten.

Niet omdat de liefde weg is, maar omdat gesprekken vooral nog gaan over boodschappen, kinderen en wie de vaatwasser uitruimt.

Verander van omgeving, verander je dynamiek

Een date hoeft trouwens geen duur diner te zijn. Juist iets samen doen — wandelen, een museum, een nieuwe plek ontdekken — werkt vaak beter dan naast elkaar op de bank scrollen.

Dan de tweede stap: elke zeven weken eruit. “Als je steeds in dezelfde omgeving blijft, blijf je vaak ook in dezelfde rol hangen,” zegt Shambo. “Even weggaan geeft ruimte aan spontaniteit, speelsheid en echte verbinding.” Dat hoeft geen citytrip te zijn. Een dag naar zee of een onbekende streek werkt ook.

Het gaat niet om luxe

Elke zeven maanden een week samen klinkt ambitieus, zeker met volle agenda’s en stijgende prijzen. Maar volgens Shambo gaat het niet om luxe.

“Een week is lang genoeg om los te komen van de ruis van alledag. Het geeft stellen ruimte om vooruit te kijken en elkaar langere tijd echt aandacht te geven.”

Misschien is de vraag dus niet: zijn we uit elkaar gegroeid? Maar: wanneer waren we voor het laatst echt samen?