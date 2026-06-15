Van de ménage à trois Van Dis, Ellen Jens en Wim T. Schippers leeft nu alleen Adriaan nog

Met het overlijden van Wim T. Schippers op 10 juni 2026, op 83-jarige leeftijd in Amsterdam, valt het doek over een van de meest onwaarschijnlijke en best bewaarde driehoeksverhoudingen uit de Nederlandse cultuurgeschiedenis ( Wikipedia ). Van het trio Adriaan van Dis, Ellen Jens en Wim T. Schippers is nu alleen Van Dis nog over.

Een liefde van 38 jaar in de schaduw

Achtendertig jaar lang deelde tv-regisseur en producer Ellen Jens haar leven met twee mannen: ze was getrouwd met Wim T. Schippers, en had tegelijkertijd een langdurige liefdesrelatie met schrijver en presentator Adriaan van Dis . Het was een geheim dat de drie betrokkenen tot het einde toe binnenskamers hielden. Pas na het overlijden van Jens op 17 november 2023, op 83-jarige leeftijd, kwam het verhaal naar buiten

Jens en Schippers leerden elkaar al in de jaren zeventig kennen en gingen samenwonen; later trouwden ze . Ze was decennialang de vaste producer achter zijn meest bepalende programma's, van De Fred Haché Show tot We zijn weer thuis. Tegelijk regisseerde ze vanaf 1983 Hier is… Adriaan van Dis, het VPRO-talkshowformat dat tot 1992 liep en Van Dis tot een nationale bekendheid maakte

Het boek dat alles onthulde

In januari 2026 verscheen Van Dis' roman Alles voor de reis. Een roman over liefde en leugens, waarin hij zijn bijna 38-jarige verhouding met Jens beschrijft . Hij noemt haar in het boek "Eefje" en Schippers "de Ander", maar in literair en mediaal Nederland was meteen duidelijk om wie het ging ( EW ).

"Dat had ik niet achter Van Dis gezocht," schreef recensent na recensent, "maar je kunt ook nooit echt in een relatie kijken" Van Dis zelf had er decennialang nooit over gesproken of geschreven. Pas toen zij er niet meer was, kwam de bekentenis.

Drie levens, drie rollen, één vrouw als spil

Wat dit drietal zo bijzonder maakte, was niet alleen de geheimhouding, maar de manier waarop het werk en de liefde door elkaar liepen. Ellen Jens was beroepsmatig de regisseur achter Schippers' absurdistische televisie én achter Van Dis' literaire talkshows. Privé was ze de echtgenote van de een en de geliefde van de ander. Het VPRO sprak bij haar dood in 2023 van "een unieke regisseur en een geliefde collega" ( Broadcast Magazine ).

Voor Schippers had haar overlijden grote impact. Volgens zijn omgeving stortte hij zich daarna nog intensiever op zijn beeldende kunst in zijn atelier . Of hij ooit precies wist hoever de band tussen zijn vrouw en Van Dis ging — en wanneer — is een vraag die hij mee het graf in heeft genomen.

Wat blijft

Nu Schippers er niet meer is, draagt alleen Adriaan van Dis het verhaal nog. En hij draagt het, zoals Alles voor de reis laat zien, met een mengeling van schuld, dankbaarheid en literaire bezwering. "Tegen echte liefde kun je je niet weren," vatte een recensent het samen

Drie mensen, één geheim, bijna veertig jaar lang. Twee zijn er nu weg. De derde is degene die het opschrijft.