ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wat gebeurt er met je pensioen als je overlijdt?

Economie
door Dirk Kruin
maandag, 15 juni 2026 om 6:04
pensioen_overlijden_hero_v2
Je spaart er decennialang voor, maar wat als je het zelf niet meer meemaakt? Wie overlijdt vóór of na de AOW-leeftijd laat een pensioenpotje achter dat lang niet altijd vanzelf naar de nabestaanden gaat. Hoe dat precies werkt, hangt af van twee pijlers: de AOW van de overheid en het aanvullend pensioen via werkgever of verzekeraar.
De AOW stopt op de dag ná het overlijden. De Sociale Verzekeringsbank krijgt het bericht doorgaans automatisch via de gemeente en zet de betaling stop. Nabestaanden hebben vaak recht op een eenmalige overlijdensuitkering ter hoogte van één maand bruto-AOW, plus het opgebouwde vakantiegeld. Voor een alleenstaande AOW'er komt dat in 2026 neer op € 1.637,57 bruto, voor samenwonenden op € 1.122,12 per persoon. De achterblijvende partner met AOW schuift automatisch door naar het hogere alleenstaandentarief — een verschil van zo'n € 515 bruto per maand.
Bij het aanvullend pensioen is het beeld grilliger. Onder de nieuwe Pensioenwet is het partnerpensioen maximaal 50% van het laatstverdiende salaris, en het wezenpensioen maximaal 20%. Belangrijk verschil met vroeger: de hoogte hangt niet langer af van het aantal dienstjaren. Wezen krijgen voortaan uitkering tot hun 25e. Wie overlijdt vóór de pensioendatum laat een partner achter die — afhankelijk van de regeling — soms een levenslange uitkering krijgt, soms niets. Stopt het dienstverband, dan vervalt de dekking vaak ook.
De jongere partner die nog geen AOW heeft, kan onder strikte voorwaarden een Anw-uitkering krijgen van maximaal € 1.550,44 bruto: er moet een kind onder de achttien zijn, óf minstens 45% arbeidsongeschiktheid.
Kortom: zonder pensioenoverzicht weten nabestaanden vaak níet wat hen toekomt — en dat kan het verschil maken tussen comfortabel rouwen of financieel kopje-onder gaan.

Lees ook

Je gelooft niet hoeveel spaargeld 65-plussers écht op de bank hebben staanJe gelooft niet hoeveel spaargeld 65-plussers écht op de bank hebben staan
Dit is wat de gemiddelde Nederlander per maand aan pensioen ontvangtDit is wat de gemiddelde Nederlander per maand aan pensioen ontvangt
Waarom veel 65-plussers op papier rijker zijn, maar het niet zo voelenWaarom veel 65-plussers op papier rijker zijn, maar het niet zo voelen
Je pensioen gaat in het nieuwe stelsel niet alleen stijgen, maar ook dalenJe pensioen gaat in het nieuwe stelsel niet alleen stijgen, maar ook dalen
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-448852472

Caravan of camper voor de deur: hoe lang mag dat eigenlijk?

ANP-560899848

VVD-kiezers hebben genoeg van Yeşilgöz

169481704_m

Zomervakantie 2026: hier krijg je nu de meeste vakantie voor je geld

72448398_m

Je kunt ook espresso maken zonder heet water. En mensen proeven het verschil niet

anp140626080 1

Japan wil winning zeldzame aardmetalen in Groenland onderzoeken

87699743_m

Hoe weet je of vintage écht vintage is?

Loading