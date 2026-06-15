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19-jarige verdachte die groep fietsers schepte in Zeeland dinsdag voorgeleid

Samenleving
door Redactie
maandag, 15 juni 2026 om 16:42
bijgewerkt om maandag, 15 juni 2026 om 16:46
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De 19-jarige verdachte van het fatale verkeersongeval in Zeeland wordt dinsdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris "vanwege zijn strafrechtelijke betrokkenheid bij het ongeval". Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. Het is nog niet duidelijk waar de bestuurder uit het Zeeuwse Hulst van verdacht wordt.
Op donderdag rond 12.30 uur botste de jongeman met de auto tegen een groep van veertien schoolkinderen en hun twee begeleiders die in het Zeeuwse Vogelwaarde fietsten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook raakten meerdere kinderen gewond.
Drie van hen liggen maandag nog altijd in het ziekenhuis, laat een woordvoerder van Namens de Familie aan het ANP weten. Hoe het met hen gaat, deelt hij niet. Na het ongeluk waren ze zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.
Volgens een woordvoerder van het OM komt er dinsdag mogelijk meer duidelijkheid over waar de 19-jarige van verdacht wordt.
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