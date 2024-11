Inflatie Nederland blijft onveranderd op 3,5 procent in oktober

De inflatie in Nederland is in oktober onveranderd gebleven op 3,5 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers. Eerder werd voor oktober een lichte stijging van de inflatie tot 3,6 procent gemeld. In september koelde de inflatie af tot 3,5 procent, van 3,6 procent in augustus.

De prijzen van motorbrandstoffen en energie hadden volgens het CBS een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. De prijzen van consumptie in het buitenland en recreatie en cultuur drukten daarentegen op de inflatie.