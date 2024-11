Japanse brouwer Kirin werkt samen met bioplasticbedrijf Avantium

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse bioplasticbedrijf Avantium gaat intensiever samenwerken met de Japanse brouwer Kirin, bekend van het gelijknamige bier. De twee bedrijven hebben afgesproken samen te onderzoeken of Kirin voor zijn flessen en verpakkingen gebruik kan maken van PEF. Dat is een door Avantium ontwikkelde tegenhanger van het plastic PET, maar dan gemaakt met plantaardige grondstoffen.

Avantium meldt dat het al eerder met Kirin samenwerkte. Daarbij ging het Japanse drankenconcern na of PEF geschikt was voor Kirins verpakkingen. In Japan helpt Kirin Avantium ook bij het opzetten van recyclingprocessen voor PEF. Dat moet binnen de al bestaande recyclingstroom voor fossiele PET-verpakkingen gebeuren.

Avantium opende vorige maand in Delfzijl zijn eerste fabriek die op commerciële schaal FDCA, een uit plantaardige suikers gewonnen grondstof voor PEF, produceert. Met die installatie wil het bedrijf aantonen dat de technologie op grote schaal te gebruiken is. Dat moet andere producenten overtuigen om via licentiedeals of samenwerkingsverbanden met dezelfde technologie PEF te produceren.