Inflatie neemt af tot 3,1 procent in oktober

Economie
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 7:23

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in oktober gemiddeld 3,1 procent duurder geworden vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie was daarmee lager dan in september. In die maand liep de inflatie op tot 3,3 procent, van 2,8 procent in augustus.
Vergeleken met de voorgaande maand stegen de prijzen voor consumenten in oktober met 0,3 procent. Het CBS maakt de snelle raming op basis van nog onvolledige gegevens. De definitieve inflatiecijfers van oktober worden op 11 november gepubliceerd.
