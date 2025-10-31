ECONOMIE
Nederland prikt zich slank, maar dat gaat steeds vaker mis

gezondheid
door Dirk Kruin
vrijdag, 31 oktober 2025 om 7:07
tdy health 8a dahlgren whalen ozempic 230126 2 7us3wk
Het aantal vergiftigingen door afslankmedicatie is in het afgelopen jaar verdubbeld. Steeds meer mensen gaan zonder begeleiding van een arts met de medicatie aan de slag en worden daar in sommige gevallen erg ziek van, blijkt uit een inventarisatie van het AD.
Dit jaar kwamen er bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in Utrecht al 105 meldingen binnen over vergiftigingen met afslankmedicatie. In 2024 lag dat getal in oktober nog op 55 (einde van het jaar op 75).
De vergiftigingen traden op na het gebruik van afslankmedicatie als Ozempic en Saxenda en gaan bijna allemaal over 'misbruik'. Dat wil zeggen: mensen die de medicijnen zonder overleg met een arts gebruiken en de medicatie online of 'via via' hebben verkregen.

