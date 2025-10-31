Nederland prikt zich slank, maar dat gaat steeds vaker mis

het AD. Het aantal vergiftigingen door afslankmedicatie is in het afgelopen jaar verdubbeld. Steeds meer mensen gaan zonder begeleiding van een arts met de medicatie aan de slag en worden daar in sommige gevallen erg ziek van, blijkt uit een inventarisatie van

Dit jaar kwamen er bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in Utrecht al 105 meldingen binnen over vergiftigingen met afslankmedicatie. In 2024 lag dat getal in oktober nog op 55 (einde van het jaar op 75).