Kyiv: Rusland gebruikte verboden 9M729-raket 23 keer

KYIV (ANP/RTR) - Rusland heeft sinds augustus 23 keer de omstreden Novator 9M729-kruisraket ingezet in de oorlog in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha volgens persbureau Reuters. Het is de eerste keer dat wordt gezien dat de raket is ingezet.

De raket, die kan worden voorzien van een kernkop en een bereik van zo'n 2500 kilometer heeft, werd de afgelopen decennia in het geheim ontwikkeld door Rusland. Het leidde ertoe dat de VS in 2019 uit het atoomwapenakkoord stapten dat de toenmalige Russische en Amerikaanse leiders Michail Gorbatsjov en Ronald Reagan tekenden in 1987 en dat het einde van de Koude Oorlog inluidde.

"Het gebruik van de in het verdrag verboden 9M729 de afgelopen maanden laat het gebrek aan respect van Vladimir Poetin zien voor de Verenigde Staten en voor Donald Trumps diplomatieke inspanningen om de Russische oorlog tegen Oekraïne te beëindigen", schrijft buitenlandminister Sybiha volgens Reuters.