Inflatie stijgt tot 3,5 procent in mei door hogere energieprijzen

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven in Nederland is in mei 3,5 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie is daarmee verder gestegen ten opzichte van de 2,8 procent in april.

Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen in de afgelopen drie maanden hard gestegen. Economen vrezen dat bij een langdurig conflict in het Midden-Oosten de inflatie verder kan oplopen door hogere energieprijzen. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie nog 2,4 procent.

De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen in mei met 9,9 procent, na een stijging van 7,9 procent in april. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden 0,4 procent duurder, na een prijsstijging van 1,5 procent in april. De prijzen in de dienstensector stegen met 4,7 procent, na een toename van 3,6 procent een maand eerder. Industriële goederen werden 0,7 procent duurder, na een stijging van 0,3 procent in april.

Seizoensinvloeden

In vergelijking met april stegen de prijzen voor consumenten in mei met 0,1 procent. Het CBS plaatst daar wel een kanttekening bij. De tijdelijke seizoensinvloeden kunnen hier groot zijn, bijvoorbeeld bij kleding die in de uitverkoop wordt gedaan. Die afprijzingen zijn geen blijvende prijsdaling.

Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland vorige maand 3,4 procent, tegen 2,5 procent in april. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in de eigen woning. Bij de Nederlandse methode tellen die wel mee.

Eurozone

Later in de ochtend komt het Europese statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers over de consumentenprijzen in de eurozone in mei. In april liep de inflatie in het eurogebied op naar 3 procent, van 2,6 procent in maart. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie nog 1,9 procent.

Economen verwachten dat de inflatie in de eurozone in mei verder is gestegen tot 3,2 procent. De inflatie ligt ruim boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). Die mikt erop dat de prijzen rond de 2 procent stijgen. De ECB vergadert volgende week over de rente en zal dan naar verwachting de leenkosten verhogen om de inflatie te bestrijden.