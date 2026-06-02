Meer gemeenten hebben lokaal hitteplan, meerderheid nog niet

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer gemeenten ontwikkelen eigen hitteplannen, met maatregelen om kwetsbare mensen te beschermen tegen de gevolgen van hoge temperaturen. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond becijferen dat het aantal gemeenten dat een hitteplan heeft, of aan het maken is, afgelopen jaar is gestegen van 90 naar 128. Ze noemen dat "een stap in de goede richting", maar vinden dat iedere gemeente zo'n plan zou moeten hebben.

"De zomers in Nederland worden steeds heter en het is belangrijk dat mensen, vooral degenen met een kwetsbare gezondheid of mensen die buiten werken, goed zijn beschermd tijdens periodes van hitte", stellen het Rode Kruis en het Klimaatverbond, een vereniging van onder meer gemeenten en provincies die zich bezighoudt met klimaatbeleid.

Onder kwetsbare groepen vallen bijvoorbeeld ouderen, kleine kinderen, zwangeren, mensen met fysieke of mentale aandoeningen en dak- en thuislozen. "Vooral voor deze groepen kan hitte leiden tot ernstige gezondheidsklachten of zelfs fataal zijn. Dit wordt nog vaak onderschat", stellen de organisaties.

Permanente maatregelen

"Het is belangrijk dat gemeenten in tijden van extreme hitte er zijn voor mensen in kwetsbare posities, zoals alleenstaande ouderen", zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. Hij voegt eraan toe dat gemeenten ook permanente maatregelen kunnen nemen, zoals het creëren van koele plekken of het aanleggen van vaste watertappunten, die alle inwoners kunnen helpen af te koelen.

In totaal telt Nederland 342 gemeenten, waarvan er dus 214 nog geen lokaal hitteplan hebben of momenteel ontwikkelen. Het Rode Kruis en het Klimaatverbond hopen dat zij alsnog zullen volgen.