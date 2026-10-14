ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inflatie VS maakt hardste stijging in vijf maanden door

Economie
door anp
anp141026158 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in de Verenigde Staten heeft de afgelopen maand de grootste groei in vijf maanden doorgemaakt door de flink gestegen brandstofprijzen. Daardoor blijven de budgetten van Amerikaanse huishoudens onder druk staan, in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november.
Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid stegen de consumentenprijzen in september met 0,6 procent vergeleken met de maand daarvoor. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een toename van 3,7 procent. Volgens kenners gepeild door persbureau Bloomberg was dat iets hoger dan verwacht. De kerninflatie, exclusief voedsel en energie, viel vorige maand 0,3 procent hoger uit dan in augustus.
De cijfers wijzen erop dat de Amerikaanse economie en vooral de prijsstijgingen die het inkomen uithollen, voor kiezers een belangrijk thema zullen blijven in de laatste fase van de campagnes voor de tussentijdse verkiezingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-14 om 07.13.55

Zondag gaat de klok een uur terug: deze apparaten moet je zelf nog verzetten

61160634_m

Kristallen glazen van je oma in de kast? Zoveel zijn ze nu waard

anp131026184 1

Longkanker bij paus Leo: zo groot is de kans op genezing na zijn longoperatie

cartoon_ah_cyberincident_AI

Google, de Rijksrecherche en nu ook AH: deze terugbelnummers horen op een briefje naast je telefoon

95983229_m

Pak stroopwafels voor 38 cent, gesneden uien 300 procent duurder: zo werkt de supermarkttruc

spookrijder op vlucht voor politie springt water in en verdwijnt1703511665

Belt de 'Rijksrecherche' over inbrekers in je buurt? Dan staat er daarna iemand voor je deur om je spullen op te halen

Loading