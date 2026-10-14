Oud-veiligheidschef Israël begint smaadzaak tegen Netanyahu

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische oud-veiligheidschef Ronen Bar begint een smaadzaak tegen premier Benjamin Netanyahu, melden Israëlische media. De zaak draait om beweringen dat Bar voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 op de hoogte was van de dreiging, maar besloot om Netanyahu niet in te lichten.

Volgens de media heeft Bar uiteengezet welke stappen hij en de veiligheidsdienst Shin Bet in de vroege ochtend van 7 oktober namen uit vrees voor een aanval. Zo informeerden ze Netanyahu's militaire secretariaat om 03.55 uur. Ook deelde hij een lijst van zijn waarschuwingen aan Netanyahu in de maanden voorafgaand aan de aanval.

Bar eist een vergoeding van 3 miljoen sjekel (ruim 870.000 euro). Hij trad vorig jaar af na een conflict met Netanyahu. De premier had toen al geprobeerd hem te ontslaan, naar eigen zeggen vanwege een vertrouwensbreuk door de aanslag van Hamas. Het ontslag werd teruggedraaid door het hooggerechtshof. Volgens Bar wilde Netanyahu hem ontslaan uit eigenbelang.