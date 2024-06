Inflatiecijfer VS centraal op beurs, advies Air France-KLM omlaag

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar nieuwe inflatiegegevens uit de Verenigde Staten. Daar komt later op de dag de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve naar buiten. Dat cijfer speelt een belangrijke rol in het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De hardnekkige inflatie in de VS heeft de Fed er tot nu toe van weerhouden om de rente te verlagen en de strijd tegen de prijsstijgingen voort te zetten. Op de financiële markt wordt echter gehoopt dat de Fed de leenkosten in de grootste economie ter wereld later dit jaar gaat verlagen.

Ook verwerken beleggers het eerste verkiezingsdebat tussen de Democratische Amerikaanse president Joe Biden en zijn Republikeinse uitdager Donald Trump. Die begon met een discussie over inflatie en de staat van de Amerikaanse economie . Trump viel Biden meteen aan over de hoge inflatie en stelde dat "inflatie ons land doodt" en dat "Biden het slecht heeft gedaan". De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden in november gehouden.

In Europa gaan de Fransen komende zondag naar de stembus voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Het verrassende besluit van president Emmanuel Macron om vervroegde verkiezingen uit te schrijven na de grote nederlaag van zijn partij bij de Europese verkiezingen, zorgde eerder deze maand nog voor onrust op de beurzen. De radicaal-rechtse partij RN van Marine Le Pen lijkt af te stevenen op een overwinning. De tweede verkiezingsronde wordt op zondag 7 juli gehouden. In het Verenigd Koninkrijk gaan de Britten donderdag 4 juli naar de stembus voor de landelijke verkiezingen.

Air France-KLM

De AEX-index lijkt licht hoger te beginnen op de laatste beursdag van juni. De hoofdindex stevent af op een maandwinst van zo'n 2,4 procent. De Aziatische beurzen gingen eveneens omhoog, na de licht hogere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio klom 0,6 procent.

Het aandeel Air France-KLM ondervindt mogelijk tegenwind van een negatief analistenrapport. De kenners van de Britse bank Barclays haalde de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie van de kooplijst af.

Bitcoin

Flow Traders liet weten dat de marktomstandigheden voor de handel in aandelen in het tweede kwartaal licht zijn verbeterd. De handelsvolumes in cryptomunt bitcoin namen volgens de flitshandelaar wel flink af.

De euro was 1,0689 dollar waard, tegen 1,0708 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 82,30 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 84,92 dollar per vat.