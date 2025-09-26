ING: afronden verkoop Russische activiteiten duurt langer

AMSTERDAM (ANP) - ING verwacht niet langer de verkoop van zijn Russische activiteiten in het derde kwartaal van dit jaar te kunnen afronden, waar eerder wel op werd gemikt. Volgens de bank heeft de koper van die activiteiten nog niet alle noodzakelijke goedkeuringen binnen en duurt het afronden van de transactie daarom langer.

ING kondigde in januari aan een overeenkomst te hebben gesloten over de verkoop van zijn activiteiten in Rusland aan Global Development. Dat is een bedrijf van een investeerder uit Moskou met een achtergrond in financieringsdiensten. De bank zegt te blijven werken aan het afronden van die transactie en het vertrek uit Rusland.

ING besloot na de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven. Ook nam de bank maatregelen om het Russische onderdeel apart te zetten van de netwerken en systemen van de bank.