Forum van steun aan Israëlische gijzelaars laakt speech Netanyahu

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 20:32
TEL AVIV (ANP/AFP) - Het forum dat de belangen zegt te dienen van Israëlische gijzelaars en vermisten heeft de speech van premier Benjamin Netanyahu bij de VN veroordeeld. De Israëlische premier zei onder meer dat hij het werk wil afmaken in de Gazastrook, doelend op de steeds maar uitbreidende aanvallen in de strook. Het leger is nu bezig de grootste stad, Gaza, onder de voet te lopen. Netanyahu stelt dat dit nodig is om de Palestijnse beweging Hamas te vernietigen.
Het Forum van Familie van Gijzelaars en Vermisten heeft in een verklaring gezegd dat "elke dag dat de oorlog langer duurt, de nog levende gijzelaars in nog groter gevaar brengt. Telkens weer kiest Netanyahu ervoor elke mogelijkheid ze terug te halen teniet te doen".
