Acht jaar cel voor leidster die 21 kinderen in crèche mishandelde

LONDEN (ANP/AFP) - Een jonge vrouw uit Londen die in twee crèches werkte, is veroordeeld tot acht jaar cel omdat ze 21 kleine kinderen heeft mishandeld. Volgens de rechtbank maakte ze zich schuldig aan sadistisch geweld.

De 22-jarige Roksana Lecka sloeg toe tussen oktober 2023 en juni 2024 in een buitenwijk van Londen. De vrouw zei dat ze op dat moment verslaafd was aan cannabis en dat de drugs haar een ander mens maakten. Ze bekende de mishandeling van zeven kinderen, maar volgens de rechter maakte ze meer slachtoffers.

Lecka kneep, sloeg en schopte de kinderen en trok ze aan hun haren, oren en tenen. Op videobeelden is te zien hoe de vrouw een jongetje een paar keer in het gezicht trapt.

Ouders getuigden over de impact die het geweld had op hun kroost en het schuldgevoel dat ze zelf hebben. "De kinderen konden zich niet verdedigen of ons vertellen wat er gebeurd was", aldus een moeder.