ING boekt bijna vijfde minder winst door lagere rente-inkomsten

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft in het tweede kwartaal bijna een vijfde minder winst in de boeken gezet. De rente-inkomsten van de bank gingen omlaag en ING zette ruim drie keer zoveel geld apart voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. Wel lukte het ING zijn klantenbestand uit te breiden en meer te verdienen met zakenbankieren.

Onder de streep bleef een kleine 1,8 miljard euro over, wat neerkomt op een winstdaling van meer dan 17 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar had ING zijn winst nog bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Het succes van toen was vooral te danken aan de gestegen rente. Inmiddels is de renteomgeving veranderd.

Begin juni kwam de Europese Centrale Bank (ECB) met de eerste renteverlaging sinds 2019. Dat komt doordat de inflatie in het eurogebied flink is gezakt. De centrale bank begon vanaf midden 2022 in een recordtempo de rente te verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. Verwacht wordt dat de rente in het eurogebied later dit jaar verder omlaag gaat.