DE BILT (ANP) - Het KNMI waarschuwt donderdagochtend voor flinke onweersbuien met veel neerslag in korte tijd in het zuiden van het land. Eerder had het weerinstituut code geel afgegeven voor Limburg, dat geldt nu ook voor Noord-Brabant. Uit de buien kan in een uur 30 millimeter regen vallen.

De buien zwakken naar verwachting in de loop van de ochtend af. Door de buien is lokaal kans op wateroverlast, wat verkeer of buitenactiviteiten kan hinderen.